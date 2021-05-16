ВСУ готовят атаку на ДНР с помощью смертоносного беспилотника

На борту беспилотников будет взрывное устройство, начиненное зажигательной смесью. Фото: Народная милиция ДНР

Вооруженные силы Украины готовят очередную провокационную атаку на Донецкую Народную Республику. По данным разведки Народной милиции ДНР, командир одной из бригад отдал приказ подготовить беспилотник с зажигательной смесью на борту.

— Командир 72-й бригады Артем Богомолов отдал приказ на подготовку беспилотного летательного аппарата типа квадрокоптер снаряженного самодельным взрывным устройством, начиненным зажигательной смесью, — говорится в сообщении.

Для подвоза расчета смертоносного летательного аппарата планируется использовать автомобиль с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Обращаем внимание международных наблюдателей на преступные намерения украинского командования, — добавили в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, что в Донбассе на данный момент действуют дополнительные меры контроля перемирия. Документ подписали еще 27 июля прошлого года. В нем сказано, что сторонам конфликта запрещено применять вооружение любого вида, стягивать технику, а также проводить диверсии, инженерные работы и совершать полеты БПЛА.

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