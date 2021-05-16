Беспилотник ВСУ подорвался на минах из-за ошибки боевиков

Беспилотник ВСУ упал на противопехотное минное поле. Фото: архив пресс-службы Народной милиции ДНР

Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал на противопехотное минное поле из-за неверных действий расчета станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Из-за несогласованных действий были подавлены каналы управления беспилотного летательного аппарата 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, осуществлявшего визуальный контроль маскировки запрещенного вооружения, размещенного вблизи населенного пункта Счастье, — говорится в сообщении.

По данному факту теперь проводится служебное разбирательство. Расчет станции, виновный в утрате беспилотника, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Хоть ранее боевиков специально отправили в Донбасс, чтобы подавлять каналы управления и навигации беспилотников только мониторинговой миссии ОБСЕ.

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