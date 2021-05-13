В Донбассе украинские минометчики тренировались в стрельбе на глазах у представителей ООН

Украинские минометчики тренировались в стрельбе на глазах у представителей ООН. Фото: штаб ООС

Вблизи Счастья командование одной из украинских бригад провело тренировку минометных подразделений, несмотря на присутствие в этом районе представителей ООН. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Отмечена работа представителей ООН в районе Счастья по оценке гуманитарной обстановки. Несмотря на это, по приказу командира 80-й бригады Шворака в районе этого населенного пункта проведена тренировка по боевой готовности минометных подразделений, вооруженных 120- и 82-миллиметровыми минометами, с выходом в районы сосредоточения, - рассказал Иван Филипоненко.

Согласно Минским договоренностям, эти минометы должны быть отведены.

- Чувствуя поддержку западных кураторов и свою безнаказанность, боевики вооруженных формирований Украины не стесняются применения запрещенного вооружения на глазах международных организаций и открыто нарушают достигнутые договоренности, - подчеркнул офицер пресс-службы.

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