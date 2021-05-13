Украинские боевики обстреляли юг ДНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные два раза нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 17 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрелов оказались Григорьевка и Новая Марьевка, - сообщили в СЦКК.

Противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские военные два раза нарушили режим прекращения огня. Они нанесли артудар по Красному Партизану под Ясиноватой. И это при том, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер контроля перемирия, включающий запреты на применение любого вооружения, диверсии, проведение инженерных работы на позициях и полеты беспилотников.

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