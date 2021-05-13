В ДНР на развитие углепрома направят 1 млрд рублей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Правительство ДНР утвердило мероприятия по реструктуризации угольной промышленности. На ее развитие в 2021-2022 годах из республиканского бюджета направят миллиард рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Правительства.

- В пределах оказания государственной поддержки угольной отрасли в 2021-2022 годах запланировано выделение денежных средств из республиканского бюджета в объеме 1 миллиард российских рублей, которые и будут направлены на осуществление утвержденного комплекса мероприятий, - говорится в сообщении Правительства.

Деньги пойдут на стабилизацию работы углепрома, оптимизацию затрат, модернизацию и техническое переоснащение, что позволит снизить аварийность, повысить безопасность труда и обеспечить выполнение программ развития.

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