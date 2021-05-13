В Донецке расцвели сакуры. Фото: столичный ботсад

В Донецком ботаническом саду открылся сезон прогулок по парковой зоне. Гулять в излюбленном месте отдыха теперь можно на час дольше – до 19.00. Но, чтобы после работы воспользоваться этой возможностью, билеты необходимо купить заранее (касса работает до 18.00). Лучше всего в один из будних дней, когда нет большой очереди, из желающих полюбоваться красотами ботанического сада.

КОВРЫ ИЗ ЦВЕТОВ

Прошлой весной из-за коронавируса здесь были закрыты и оранжереи, и парковая зона. Сейчас посетители смогут увидеть цветущие участки – сад Евгения Кондратюка (назван в честь второго директора ботанического сада, при котором он достиг необычайного расцвета в 1977 году), Теневой и Японский сад.

В саду Евгения Кондратюка собраны декоративные малораспространенные растения со всего света. Привлекают внимание цветники из желтого, сиреневого и фиолетового ириса.

В Теневом саду ковром цветет похожая на незабудку голубая бруннера, желтый пышный алиссум, сиреневый флокс и всех цветов радуги тюльпаны. На расположенной в центре альпийской горке белым цветут ибериц, манжетка и арабис.

УГОЛОК ЯПОНИИ

В Донецке расцвели сакуры. Фото: столичный ботсад

В «Японский сад» заходим через ворота-тории.

- Такие перед всеми японскими храмами, чтобы человек мог отмести все суетное и проникнуться красотой и гармонией, - говорит Наталья.

На входе цветущее розовым деревце с табличкой «Сакура».

- Этот сорт называется «Нотка счастья», - продолжает гид. - Его подарили первые выпускники нашей Школы садовника.

Возле чайного домика цветут и другие сакуры. Миндаль – розовым, а яблоня и айва – белым.

В «Японском саду» через миниатюрный водоем установили новый деревянный мостик с перилами. С горки к нему спускается цветущий сиреневым флокс. Для современного человека сад в японском стиле - это место, где можно насладиться атмосферой спокойствия и ощутить единение с природой.

Погулять по парковой зоне стоит символических денег. 30 рублей с человека. 20 – для льготников. Детей дошкольного возраста пропускают с родителями бесплатно. Донецкий ботанический сад открыт для прогулок каждый день с 9 до 19 часов.

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