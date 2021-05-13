Донецкий ботанический сад приглашает провести время всей семьей

Лучшая эколокация Донецка приглашает провести время всей семьей. Фото: Донецкий ботсад

15 и 16 мая Донецкий ботанический сад приглашает на праздник «Семейный отдых в ботаническом саду», приуроченный к Международному Дню семьи.

- В эти дни с 11.00 до 17.00 будут проходить мастер-классы от умельцев декоративно прикладного творчества (объединение «Вдохновение») и кузнецов гильдии Донбасса. Также для взрослых и детей будут проходить мастер-классы артистов театра цыганской песни Луизы Жемчужной, они будут обучать детей и взрослых азам цыганского танца, - сообщили «КП» в орготделе.

15 - 16 мая – выставка фиалок и выставка-продажа изделий ручной работы. Для самых маленьких посетителей аниматоры проведут развлекательную программу с любимыми персонажами «Три кота». В программе - шоу мыльных пузырей, аквагрим, катание на лошадях, а также бесплатные угощения от благотворительного фонда «Пища жизни».

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