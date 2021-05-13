В ЛНР пройдут военные сборы резервистов

Леонид Пасечник поручил Народной милиции провести военные сборы. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник Леонид Пасечник поручил Народной милиции провести военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов.

- Для подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, с 17.05.2021 по 21.05.2021, - говорится в указе.

Леонид Пасечник постановил призвать на военные сборы 3 тысячи человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию Республики, а также задействовать 198 единиц транспорта для комплектования подразделений Народной милиции, воинских формирований и органов.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности предписано обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам на время прохождения ими военных сборов. Указ вступил в силу 13 мая.

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