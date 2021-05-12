Леонид Пасечник: Мы успешно идем путем интеграции с Российской Федерацией

В Луганск приехала большая делегация из России – в центре первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 12 мая, в Колонном зале Луганска проходит торжественное собрание, посвященное седьмой годовщине со дня образования Луганской Народной Республики. На нем Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с обращением.

- 12 мая – это особая дата в нашей истории, наших судьбах, наших чаяниях и помыслах. Сегодня праздник, который объединил и сплотил нас весной 2014 года и доказал, что мы единый и непобедимый народ, готовый дать отпор любой внешней угрозе за право жить и думать, как мы хотим, а не так, как этого хотят чуждые псевдореформаторы из-за океана! – сказал Пасечник.

Он отметил, что чем дальше время отдаляет от дня провозглашения независимости, тем ярче и мужественнее представляется подвиг жителей Луганщины, которые не побоялись семь лет назад прийти на референдум и гордо заявить, что хотят жить в свободном, демократическом государстве, где права и свободы каждого превыше всего, где чтят традиции и память предков, где уважают веру, идеалы добра и справедливости.

- Мы победили тогда потому, что искренне любим свою Родину, гордимся ее достижениями и успехами и взяли в руки оружие по зову сердца! Сегодня, как и в 2014 году, нас по-прежнему объединяет единство, неравнодушие к судьбе родного края, гордость за нашу культуру и славную историю! – подчеркнул Глава ЛНР.

АРМИЯ В СОСТОЯНИИ ДАТЬ ОТПОР АГРЕССОРУ

За семь лет наша Республика прошла очень непростой путь. Все эти годы луганчане живут под канонаду украинской артиллерии. Но, при этом, верят в мир и являются сторонниками мирного разрешения конфликта. Киеву рано или поздно, но придется понять, что гражданскую войну можно прекратить только с помощью диалога, мирного диалога с жителями Республики. Леонид Пасечник уверен, что подавляющее большинство рядовых украинцев солидарны с этим в отличие от киевских властей, которые отказываются от переговоров в надежде завоевать ЛНР и ДНР.

- Напрасно! Наша армия, как и в 2014 году, в состоянии дать отпор и защитить граждан Республики. Сегодня это уже не ополчение. Мы стали сильнее, опытнее и технически обеспечены всем необходимым, чтобы дать отпор агрессору, - заявил Глава ЛНР.

В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ МНОГОЕ

Он напомнил, что каждый прожитый год был ознаменован множеством событий и побед. Даже в условиях войны, постоянных обстрелов и блокады удалось восстановить инфраструктуру, обеспечить продовольственную безопасность, начать поднимать с колен экономику. За прошедшие годы удалось повысить зарплаты, пенсии, социальные пособия.

- Да, их уровень еще остается не таким, как бы многим хотелось, но мы работаем над этим. И уже в этом году размеры этих выплат будут вновь увеличены, - сообщил Пасечник.

Также в ЛНР начали реформу в образовательной сфере, чтобы повысить качество получаемых знаний учениками и студентами, перейти на современные формы обучения.

С помощью коллег из России в Республике обновили техническое обеспечение в лечебных учреждениях. Больницы ЛНР оснащены высокотехнологичным оборудованием, которого никогда не было в Донбассе.

В ЛНР проделана огромная работа по сохранению и приумножению культурно-исторического наследия, чтобы никто не мог переписать правду о прошедших событиях и топтать историю нашей Родины.

СОТНИ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ СТАЛИ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ

- Сегодня вдвойне приятно осознавать, что мы стали еще на один шаг ближе с Российской Федерацией. Более полумиллиона жителей Донбасса получили гражданство России. Это говорит о том, что мы успешно идем путем интеграции с Российской Федерацией и работа в этом направлении будет продолжена, - отметил Глава ЛНР.

Напомним, что 11 мая 2014 года в Донбассе состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине – 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, в ДНР – 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.

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