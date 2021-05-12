В ЛНР принимают иностранные делегации, прибывшие на празднование Дня Республики

Иностранные делегации принимает Глава ЛНР Леонид Пасечник. Фото: АГ ЛНР

Сегодня, 12 мая, Глава ЛНР Леонид Пасечник начал прием иностранных делегаций, прибывших в Луганск для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Республики. Мероприятие проходит в Доме Правительства.

В столицу ЛНР приехали первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, глава ДНР Денис Пушилин, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, вице-премьер Республики Абхазия Сергей Путовалов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сенатор Александр Карелин, депутаты ГД Дмитрий Саблин, Алексей Журавлев, Павел Шперов и другие.

Сегодня в Колонном зале Луганска пройдет торжественное собрание, посвященное Дню Луганской Народной Республики.

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