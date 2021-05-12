Леонид Пасечник пожелал семейного благополучия, успеха, процветания и мирного неба над головой. Фото: АГ ЛНР

Сегодня, 12 мая, Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей с Днем Республики. Текст поздравления размещен на официальном сайте руководителя государства.

- Поздравляю вас с главным государственным праздником! Этот день объединяет граждан нашей Республики, всех тех, кто неравнодушен к судьбе Донбасса. Желаю семейного благополучия, успеха, процветания и мирного неба над головой, - заявил Пасечник.

Он отметил, что семь лет назад жители Луганщины выбрали свой путь, проголосовав за независимость, свободу и справедливость. Объединившись, доказали, что никогда не будут мириться с фашизмом, беззаконием и ущемлением собственных прав.

- Это были непростые семь лет. Благодаря поддержке братской России мы не останавливаемся и продолжаем идти к намеченным целям. Впереди еще много задач и планов, - подчеркнул Глава Республики.

Он выразил уверенность, что жители ЛНР все вместе построят процветающую Республику.

- На нашей земле живут настоящие патриоты, готовые защищать свой край, историю, традиции и право выбора, - заявил Леонид Пасечник.

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