Погода в Донецке: 13 мая будет малооблачно и до 22 градусов тепла

В Донецке после нескольких холодных дней заметно потеплеет Фото: Юрий СОБОЛЕВ

13 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике будет малооблачно. Температура воздуха утром +8…+10 градусов. Днем – до 22 градусов тепла. Вечером +15…+17 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 6 м/с.

Православная церковь в этот день почитает память апостола Иакова Зеведеева – одного из двенадцати апостолов, ближайшего ученика Иисуса Христа. В народном календаре дата получила названия Яков Теплый, Яков Звездночный. В этот день наблюдали за восходом солнца и вечерним небом. По приметам судили о том, каким будет лето. Теплый вечер и тихая звездная ночь – к сухому ветреному лету. Если солнце зайдет на чистом безоблачном небе, то лето будет солнечное жаркое. Если солнце выглянет сквозь облака, то дождливое. Если вечером на небе появятся звезды и с юга подует теплый ветер, то будет лето теплое и грозное.

По прогнозам синоптиков 14 мая будет по-летнему тепло – до +27 градусов днем и +16 градусов ночью. Будет переменная облачность. Без осадков.

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