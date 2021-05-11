«Наконец-то я здесь!» Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев выступил в Донецке

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев выступил в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев выступил в Донецке. Его концерт тысячи жителей из разных уголков Республики ждали с нетерпением. Очередь в первых рядах около сцены на площади Ленина начали занимать за несколько часов до начала.

С самого утра погода в Донецке была переменчивой. Иногда светило яркое солнце, которое согревало жителей. А порой пробивался холодный дождь, неприятные ощущения от которого приумножал ветер. И так по кругу. Но желающих послушать Расторгуева это не испугало.

Народный артист Российской Федерации вышел на сцену немного позже, чем ожидали дончане. Перед концертом выступили вокалисты Республики. Не «Любе». Но аплодисменты сорвали.

Дончане пришли на концерт несмотря на дождь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дончане пришли на концерт несмотря на дождь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Перед началом основной части концерта на сцену вышел Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Руководитель государства поздравил жителей с Днем Республики, а после пригласил к зрителям Расторгуева. Денис Владимирович и Николай Вячеславович поприветствовали друг друга.

Денис Пушилин перед концертом поздравил жителей с Днем Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Наконец-то я здесь! – сказал Николай Расторгуев, сорвав аплодисменты дончан и гостей столицы.

Сначала артист исполнил песню «Комбат». В это время одна из зрительниц подняла портрет Первого Главы Республики Александра Захарченко. У многих эта композиция ассоциируется именно с ним. У женщины, стоявшей рядом, накатилась слеза.

Каждая песня Расторгуева – настоящий хит. Дончанам такие песни по душе, поэтому все подпевали одну композицию за другой. Было в этом концерте что-то такое душевное, что словами передать сложно. Связь артиста со зрителями, казалось, можно почувствовать на ощупь.

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев выступил в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев выступил в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев выступил в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После концерта лидер группы «Любе» признался, что атмосфера концерта ему понравилась.

- Мне все понравилось. Замечательный день. Я поздравляю всех с Днем Республики. Сегодня днем я наблюдал из окна за демонстрацией, приятно было смотреть. Жаль погода немножко подвела, но это ничего, - сказал артист.

Днем 11 мая в Республике прошла демонстрация в честь Дня Республики. Ровно семь лет прошло со дня проведения Референдума о самоопределении. Для Донбасса – это историческое событие.

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев выступил в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев выступил в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев выступил в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев выступил в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По главной улице города прошли тысячи жителей с разных городов и районов государства. В центральной части Донецка в это время было перекрыто движение.

Шествие возглавили мотоциклисты клуба «Ночные волки». Следом по главной улице города прошли депутаты Народного Совета, представители общественных движений, молодежного парламента, юнармейцы. Далее последовали делегации из всех городов и районов Республики.