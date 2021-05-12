В ДНР сообщили о сроках проведения единого государственного экзамена

Выпускники школ ДНР будут сдавать ЕГЭ без выезда в Россию. Фото: mondnr.ru

Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки ДНР.

Проведение аттестационной кампании начинается 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый экзамен по русскому языку будет проводиться в течение двух дней – 3 и 4 июня.

7 июня школьники сдают профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

На два дня будут разделены еще два экзамена: 21 и 22 июня пройдет сдача устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 24 и 25 июня – по информатике и ИКТ.

С 28 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участниками, которые пропустили аттестацию в основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, а также для тех, кто не завершил экзамен в основной срок.

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