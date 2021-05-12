«Пишите в Спортлото!» В Донецке отреагировали на протест Украины в связи с приездом делегации из России

Представители делегаций возложили в Луганске цветы к памятнику «Они отстояли Родину» и почтили память защитников Донбасса. Фото: АГ ДНР

Сегодня большая и представительная делегация из России принимает участие в торжествах в Луганске по случаю Дня Республики. А до этого россияне были в Донецке по аналогичному поводу.

Возглавляет делегацию первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Также приехали глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сенатор Александр Карелин, депутаты ГД Дмитрий Саблин, Алексей Журавлев, Павел Шперов и другие.

Памятник «Они отстояли Родину» был установлен ровно пять лет назад – 12 мая 2016 года. Фото: АГ ДНР

МИД Украины выразило протест в связи с… несогласованной с ними поездкой. На это Киеву ответили в Донецке.

- Читайте Минские соглашения и пишите в Спортлото, - написал на своей странице в соцсети председатель Комитета Народного Совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

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