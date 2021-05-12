Андрей Турчак: Россия всегда была, есть и будет вместе с народом Донбасса

Андрей Турчак отметил, что удалось сохранить Русский мир на пространстве Донбасса. Фото: АГ ДНР

Россия всегда была, есть и будет вместе с народом Донбасса. Об этом на торжественном собрании по случаю Дня Луганской Народной Республики заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

- В эти семь лет в историю ЛНР вместилось все: тяжесть потерь, боль утрат, радость, возможность свободно дышать этим воздухом, говорить на своем языке, возможность сохранить Русский мир на пространстве Донбасса, – сказал Турчак.

Он отметил, что не случайно в майском календаре рядом находятся две важнейшие даты. Совсем недавно мы отмечали 76-ю годовщину Победы нашего общего народа в тяжелейшей Великой Отечественной войне.

- Эта память о наших дедах, прадедах, о том, что только вместе мы смогли победить фашизм. Хочу заверить в том, что Россия всегда была, есть и будет вместе с вами, – сказал первый зампред Совета Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Пасечник: Мы успешно идем путем интеграции с Российской Федерацией

Глава ЛНР выступил с обращением на торжественном собрании по случаю Дня Луганской Народной Республики (подробнее)