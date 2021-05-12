Денис Пушилин: ДНР и ЛНР плечом к плечу идут к общей цели – интеграции с Российской Федерацией

Леонид Пасечник встречал коллегу из братской республики Дениса Пушилина (справа). Фото: АГ ДНР

Сегодня, 12 мая, Глава ДНР Денис Пушилин выступил в Луганске на торжественном собрании, посвященном седьмой годовщине основания ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба руководителя государства.

Глава ДНР подчеркнул, что этот праздник является символом единства, стойкости и мужества жителей Донбасса.

- С 2014 года Донецкая и Луганская Народные Республики в одном строю, плечом к плечу, шаг за шагом идут к общей цели – интеграции с Российской Федерацией. Уверен, что активная гражданская позиция, стремление к благополучию и вера в собственные силы помогут всем нам преодолеть любые испытания и обязательно добиться своего, - сказал Пушилин.

Он пожелал жителям братской Республики крепкого здоровья, счастья, успехов в добрых начинаниях, стабильности и мирного неба над головой.

Кстати, в Луганске за активное содействие в развитие экономических и культурных связей, весомый личный вклад в укрепление мира, дружбы, взаимопомощи и сотрудничества Денис Пушилин был награжден медалью «За заслуги» II степени.

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