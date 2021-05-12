НМ ДНР: Обстрел, в результате которого погиб защитник Республики, устроили боевики 10-й бригады ВСУ

По защитникам ДНР украинские военные выпустили противотанковую ракету. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Днем 11 мая погиб защитник ДНР и еще двое были ранены. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел устроили боевики 10-й отдельной горно-штурмовой бригады по приказу комбрига Вячеслава Котлика.

- Желая продемонстрировать свою мнимую боевую выучку перед прибывшими в Донбасс военными атташе Дании, Норвегии и Швеции, боевики с позиций в районах Троицкое и Новгородское открыли огонь с применением 120 мм минометов и ПТРК. Были выпущены 10 мин и одна ПТУР по району поселка Красный Партизан, - говорится в сообщении НМ ДНР.

Также отмечается, что целью защиты мирного населения, подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и подавить огневую активность противника. Потери врага уточняются.

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