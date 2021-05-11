В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики: фоторепортаж

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

11 мая в Донецке прошла демонстрация в честь Дня Республики. Ровно семь лет прошло со дня проведения Референдума о самоопределении. Для Донбасса – это историческое событие.

По главной улице города прошли тысячи жителей с разных городов и районов государства. В центральной части Донецка в это время было перекрыто движение.

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Шествие возглавили мотоциклисты клуба «Ночные волки». Следом по главной улице города прошли депутаты Народного Совета, представители общественных движений, молодежного парламента, юнармейцы. Далее последовали делегации из всех городов и районов Республики.

С трибуны, установленной возле площади Ленина, демонстрантов приветствовали Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, члены Правительства и делегаты из России, Луганской Народной Республики, Абхазии и Южной Осетии.

Руководитель Республики после завершения шествия отметил, что референдум о самоопределении 11 мая 2014 года был единственным путем сохранения русской культуры и наследия в Донбассе.

- Мы хорошо помним то время, когда в Киеве произошел государственный переворот. Помним, как жители Донбасса и Крыма, Харькова, Запорожья и Одессы были возмущены противоправными действиями и требовали навести порядок в стране. Нас не услышали, киевскому режиму нужна была война, - заявил Денис Владимирович.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в 2014 году Донбасс стал символом Русского мира.

- Семь лет назад жители Донбасса не согласились с государственным переворотом, который произошел в Киеве и встали на защиту своей родной земли, своей истории. В той ситуации это было единственное верное решение. Путь к миру никогда не бывает простым. Донбасс показал всем, что значит быть верным своей истории, что значит быть достойным своих дедов и прадедов. Донбасс стал символом русского мира, - отметил секретарь Генсовета партии «Единая Россия».

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошла демонстрация в честь Дня Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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