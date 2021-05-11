Всемирно известный врач Эмиль Фисталь – о праздновании Дня Республики: Демонстрация была еще круче, чем в СССР

Эмиль Фисталь принял участие в праздновании Дня Республики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 11 мая, в Донецке всемирно известный врач Эмиль Фисталь, несмотря на затяжной дождь, принял участие в праздничном шествии, посвященном Дню Республики.

- Демонстрация была еще круче, чем в СССР, - сказал «КП» Эмиль Яковлевич.

На вопрос, с какими мыслями он шагал по главной улице столицы, Эмиль Фисталь ответил, что думал о присоединении к России.

- Я считаю, что мы должны быть в составе России. Республике 7 лет! Число счастливое, в этом году не может не повезти, - отметил он.

Эмиля Яковлевича поздравили с праздником с трибуны, а в ответ он запустил шар.

Напомним, что семь лет назад в бывшей Донецкой области прошел референдум о самоопределении региона, в котором приняли участие три четверти жителей. Почти 90 процентов высказались за суверенитет Донбасса.

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