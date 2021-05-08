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Политика8 мая 2021 19:50

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка

По предварительным данным, жертв нет
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
Комментарии (11)Комментарии (11)
Украинские военные открывали огонь из подконтрольной Киеву Марьинки

Украинские военные открывали огонь из подконтрольной Киеву Марьинки

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером 8 мая - накануне Дня Победы - украинские боевики открыли артогонь по западу Донецка. В поселке шахты «Трудовская», что в Петровском районе, попадания в школу и жилые дома. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинцы накануне Дня Победы обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка. Фото: СЦКК

- Обстрелом с украинской стороны повреждено остекление и фасад здания школы №116 по улице Самарская,1, жилой дом и три хозяйственные постройки по улицам Безлесная и Метеоритная, а также легковой автомобиль, - сообщили в СЦКК.

Как ранее сообщала «КП», сегодня на Трудовских один из жилых домов сгорел.

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинцы накануне Дня Победы обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка. Фото: СЦКК

- ВСУ - вы твари конченые, чтоб вам всем гореть в аду, - в сердцах сказал оказавшийся на месте обстрела донецкий волонтер Андрей Лысенко.

По предварительным данным, жертв нет.

Украинцы накануне Дня Победы обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка. Фото: СЦКК

На Трудовских, что ни день, то война. Жители, чьи дома оказались вблизи линии соприкосновения, седьмой год выживают под бомбежками. Сама линия разграничения проходит по реке Осиновой. С огородов жителей видны украинские позиции.

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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