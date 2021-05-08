Украинские военные открывали огонь из подконтрольной Киеву Марьинки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером 8 мая - накануне Дня Победы - украинские боевики открыли артогонь по западу Донецка. В поселке шахты «Трудовская», что в Петровском районе, попадания в школу и жилые дома. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинцы накануне Дня Победы обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка. Фото: СЦКК

- Обстрелом с украинской стороны повреждено остекление и фасад здания школы №116 по улице Самарская,1, жилой дом и три хозяйственные постройки по улицам Безлесная и Метеоритная, а также легковой автомобиль, - сообщили в СЦКК.

Как ранее сообщала «КП», сегодня на Трудовских один из жилых домов сгорел.

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинцы накануне Дня Победы обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка. Фото: СЦКК

- ВСУ - вы твари конченые, чтоб вам всем гореть в аду, - в сердцах сказал оказавшийся на месте обстрела донецкий волонтер Андрей Лысенко.

По предварительным данным, жертв нет.

Украинцы накануне Дня Победы обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка. Фото: СЦКК

На Трудовских, что ни день, то война. Жители, чьи дома оказались вблизи линии соприкосновения, седьмой год выживают под бомбежками. Сама линия разграничения проходит по реке Осиновой. С огородов жителей видны украинские позиции.

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина накануне Дня Победы обстреляла школу и жилой дом на окраине Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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