Тысячи жителей ДНР собрались у мемориального комплекса Суар-Могила на церемонию в честь 76-й годовщины Победы

В празднике участвовали тысячи человек с флагами ДНР и России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

8 мая в Шахтерском районе ДНР на мемориальном комплексе «Саур-Могила» прошел торжественный митинг к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В празднике участвовали тысячи человек с флагами ДНР и России. У многих в руках были красные знамена Победы.

В празднике участвовали тысячи человек с флагами ДНР и России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На мемориальном комплексе прошел торжественный митинг к 76-й годовщине Великой Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В празднике участвовали тысячи человек с флагами ДНР и России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Мы приезжаем каждый год всей семье почтить подвиг наших прадедов. Рады, что несмотря на ситуацию в коронавирусом в этом году удалось посетить святое место для всех жителей Республики, - сказал «КП» житель Тореза Николай.

В празднике участвовали тысячи человек с флагами ДНР и России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Часовня на Саур-Могиле Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин во время выступления отметил, что бои за стратегически важную высоту имели судьбоносное значение и в начале современной войны в Донбассе.

Первые лица возложили цветы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

От подножия до вершины кургана была развернута 300-метровая георгиевская лента Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Бои за «Саур-Могилу» связали воедино две войны. И уже новая битва за Донбасс, которую вели участники народного ополчения, показали, что история порой возвращается. Удержание высоты во многом легло в основу переломных событий, которые определили дальнейший ход истории двух войн. Народное ополчение повторило подвиг Красной армии, - рассказал Денис Владимирович.

В празднике участвовали тысячи человек с флагами ДНР и России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В празднике участвовали тысячи человек с флагами ДНР и России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На мемориале от подножия до вершины кургана была развернута 300-метровая георгиевская лента, которую передали из РФ. Ранее ее видели жители России от Дальнего востока до Поклонной горы.

На мемориальном комплексе «Саур-Могила» прошел торжественный митинг Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

на мемориальном комплексе «Саур-Могила» прошел торжественный митинг Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На территории мемориального комплекса была передвижная экспозиция «Музей под открытым небом». Приехавшие на «Саур-Могилу» могли увидеть вещи с тыла и трофеи Красной армии, которые бережно хранятся в Донецком республиканском краеведческом музее.

на мемориальном комплексе «Саур-Могила» прошел торжественный митинг Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

на мемориальном комплексе «Саур-Могила» прошел торжественный митинг Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

на мемориальном комплексе «Саур-Могила» прошел торжественный митинг Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В празднике участвовали тысячи человек с флагами ДНР и России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, что 78 лет назад со взятия Саур-Могилы – важнейшего рубежа немецкой обороны – началось освобождение Донбасса. 8 сентября войска Красной Армии вошли в Сталино (прежнее название Донецка).

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