Совет ветеранов ДНР предложил восстановить «Саур-Могилу» в первоначальном виде

Владимир Землянский показал выставленные возле краеведческого музея останки боевой техники подразделений ДНР, участвовавших в обороне Саур-Могилы летом 2014 года Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На День Победы десятки тысяч жителей и гостей ДНР приедут на мемориальный комплекс «Саур-Могила» почтить память воинов, отдавших свои жизни за взятие этой стратегически важной высоты. До сих пор из-под обломков Стеллы, обрушенной артударами ВСУ, торчит кулак советского солдата. В каком сейчас состоянии пострадавший в боях 2014 года мемориал, реконструируют ли его, корреспондент «КП» спросил у человека, кто имеет к нему самое непосредственное отношение, заведующего отделом мемориального комплекса «Саур-Могила» Донецкого Республиканского краеведческого музея Владимира Землянского.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ ПОСЛЕ 11 МАЯ

- На мемориале регулярно проходят субботники, да и мои сотрудники каждый день выходят убирать, чтобы поддерживать порядок на 35 гектарах. Для жителей Донбасса «Саур-Могила» - святое место, - констатирует Владимир Викторович.

Владимир Землянский показал выставленные возле краеведческого музея останки боевой техники подразделений ДНР, участвовавших в обороне Саур-Могилы летом 2014 года Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Проводится ли реконструкция комплекса?

- На сегодня в память об ополченцах, погибших в боях за «Саур-Могилу» летом 2014-го, построен храм-часовня благоверного князя Александра Невского. Силами музея восстановили сторожку для охранников, которые круглосуточно на кургане несут вахту.

Уже после 11 мая, Дня Республики, начнутся подготовительные работы к следующему этапу реконструкции. В частности, будут вывезены обломки Стеллы, разрушенной украинской артиллерией в начале войны. Что касается самого проекта реконструкции, то Совет ветеранов ДНР предложил восстановить мемориальный комплекс в первоначальном виде.

Владимир Землянский показал выставленные возле краеведческого музея останки боевой техники подразделений ДНР, участвовавших в обороне Саур-Могилы летом 2014 года Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Правда ли, что с вершины «Саур-Могилы» в хорошую погоду в бинокль видно Азовское море?

- Со смотровой площадки открывается захватывающая панорама – просто взглядом хорошо просматриваются Зугрэс, Торез, Шахтерск, Снежное и Амвросиевка. А если посмотреть в армейский бинокль, то как на ладони будут города ЛНР: Красный луч, Антрацит. Чтобы увидеть Азовское море, находящееся за 90 километров к югу, потребуется очень мощная оптика.

ГЛОБАЛЬНЫХ РАСКОПОК НА КУРГАНЕ НЕ ПРОВОДИЛИ

- А что это за курган, на котором стоит мемориал?

- По мнению археологов, с которыми мне довелось общаться, курган – это вершина вулкана, остывшего миллионы лет назад. В пользу этой версии говорят характерные кварцевые отложения, которые образуются при выбросе лавы. Таких курганов только в бывшей Донецкой области три. В Шахтерском районе («Саур-Могила»), Волновахе и Дебальцево. В древних легендах эти курганы называют сигнальными. Когда вражеские войска наступали, на близлежащей высоте разводили костер и дым с пламенем был виден на следующем кургане. Так информацию о наступлении, допустим, в районе Волги татар передавали воинам, охранявшим рубежи родины.

Владимир Землянский показал выставленные возле краеведческого музея останки боевой техники подразделений ДНР, участвовавших в обороне Саур-Могилы летом 2014 года Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Почему курган назвали «Саур-Могилой»?

- По легенде, среди дозорных сторожевого казацкого поста на вершине кургана был молодой казак Саур. Дозорные поздно заметили татарскую конницу и не смогли вовремя зажечь огонь на вышке, который был сигналом опасности. Окруженные казаки сумели зажечь огонь и отойти, но Саур не смог выбраться и был зарублен татарами. Далее по легенде, земля сама стала расти и казаки, вернувшись утром, нашли тело Саура на выросшем кургане. Они похоронили его там и шапками насыпали еще больший курган. По рассказам археологов, верхняя часть кургана была насыпана во втором тысячелетии до нашей эры племенами срубной культуры. Полномасштабных раскопок на территории «Саур-Могилы» никогда не проводилось.

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане высотой 277,9 метров над уровнем моря был открыт в 1967 году. Он включал обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата. На вершину насыпи вела центральная лестница, с правой стороны от которой находились четыре сюжетных пилона с горельефами, посвященными четырем родам войск: пехоте, танковым войскам, артиллерии и авиации. В 1975 году там был зажжен Вечный огонь памяти воинов, погибших при штурме стратегической высоты в годы Великой Отечественной.

Летом 2014-го во время боев уже ополчения с украинскими силовиками скульптурная группа получила сильные разрушения, а главный элемент памятника - бронзовый солдат - был обрушен. В последствии власти ДНР приступили к восстановительным работам: на кургане была построена часовня, уложена тротуарная плитка и установлены ограждения.

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