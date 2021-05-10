Коронавирус в ДНР: За все время зарегистрировано 27 102 заразившихся

Лечение от Covid-19 в ДНР продолжает 4581 пациент Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

9 мая исследования на заболевание коронавирусом в ДНР не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санитарной обработке. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения донецкой Народной Республики.

За все время коронавирусную инфекцию в ДНР выявили у 34 256 жителей. Из этого числа 27 102 человека выздоровело. Зарегистрировано 2573 летальных случая. Лечение от Covid-19 продолжает 4581 пациент.

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике диагностировали еще у восьми жителей, а выздоровевших зарегистрировали – 11 человек. С начала пандемии в ЛНР зафиксировано 4408 заболевших. Лечение от ковидной инфекции продолжают 105 пациентов.

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