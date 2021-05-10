День Республики – 2021: Как 11 мая в Донецке будет работать общественный транспорт

11 мая в Донецке отметят День Республики - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во вторник, 11 мая, на День Республики – 2021 в Донецке пройдут праздничные мероприятия, кульминацией которых станет концерт группы «Любэ» на площади Ленина. Завершатся гуляния в половину десятого вечера - салютом. В связи с этим в течение всего дня работа городского пассажирского транспорта будет организована в режиме выходного дня. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Также будет усилена работа городского электрического транспорта общего пользования с учетом его работы после окончания праздничных мероприятий, - сказал он.

Кулемзин отметил, что в 21.00 для развоза после окончания праздничных мероприятий всех желающих в районы будет организована целевая подача автобусов с ДС «Крытый рынок» и ДС «Центр».

Отправления автобусов от ДС «Крытый рынок»:

— № 121 «Донецк – Макеевка» (5 единиц);

— № 14 «ДС «Крытый рынок» – ДС «Ул. Щетинина» (4 единицы);

— № 16 «ДС «Крытый рынок» – ДС «Ж/Д вокзал» (2 единицы);

— № 28 «ДС «Буденновская» – ДС «Крытый рынок» (2 единицы);

— № 46-в «ДС «Крытый рынок» – бул. Шевченко – ул. Зверькова – Шахта 12/18 (3 единицы);

— № 63 «Пос. Лозовской – пр. Шведова – ул. Северодвинская – ДС «Крытый рынок» (2 единицы);

— № 77 «ДС «Ул. Пинтера» – мкр-н Мирный – ДС «Крытый рынок» (4 единицы).

Отправления автобусов от ДС «Центр»:

— № 3 «ДС «Центр» – завод «Донецкгормаш» – кладбище «Донецкое море» (2 единицы);

— № 4 «ДС «Центр» – пр. Ильича – пр. Мира (2 единицы);

— № 11 «ДС «Центр» – пр. Ильича – ДС «Мкр-н Восточный» (4 единицы);

— № 18 «ДС «Центр» – ул. Краснооктябрьская – ДС «Мкр-н Восточный» – 2 единицы;

— № 19 «ДС «Центр» – ул. Университетская – пр. Таманский – ул. Молодых Шахтёров – пр. Киевский – ДС «Червоногвардейская» (5 единиц);

— № 20 «ДС «Буденновская» – ул. Левобережная – ДС «Центр» (1 единица);

— № 20-в «ДС «Центр» – ул. Майская – ДС «Буденновская» (2 единицы);

— № 24-б «ДС «Центр» – пр. Дзержинского – пр. Ильича – ДС «Червоногвардейская» (2 единицы);

— № 26 «ДС «Ж/Д вокзал» – ул. Горная – ДС «Центр» (6 единиц);

— № 41-б «ДС «Центр» – больница № 25» (3 единицы);

— № 42-а «ГПНБ № 1 – ДС «Центр» (3 единицы);

— № 43 «С-з Широкий – мкр-н Широкий – ул. Кирова – ДС «Центр» (2 единицы);

— № 53 «ДС «Ул. Б. Магистральная» – ДС «Буденновская» – ул. Крепильщиков – ДС «Центр» (2 единицы);

— № 74 «ДС «Центр» – пр. П. Коммунаров – ДС «ул. Щетинина» (2 единицы);

— № 76 «Ул. Островского – ДС «Центр» (4 единицы);

— № 78-б «Ул. Островского – ДС «Центр» (2 единицы);

— № 85 «ДС «Ул. Пинтера» – ДС «Центр» (2 единицы).

Напомним, что 9 мая в Донецке отпраздновали 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. На главной улице столицы Республики состоялся военный парад, а посл прошло шествие Бессмертного полка.

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