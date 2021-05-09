День Победы жители ДНР встречали под обстрелами

Украинские военные усилили обстрелы накануне празднования в Республике 9 Мая. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные «поздравили» жителей Донецкой Народной Республики с 9 Мая обстрелами из тяжелого вооружения. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- За сутки количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 6 раз, - заявили наблюдатели.

В представительстве уточнили, что за это время киевская армия выпустила по территории ДНР 52 снаряда. Противник применил гранатометы и минометы, стрелял из БМП и зенитной установки. Под удар попали населенные пункты на трех направлениях - донецком (поселок шахты «Трудовская», «Вольво-центр», Жабуньки), горловском (поселок шахты имени Гагарина), и мариупольском (село Новоласпа).

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке шахты «Трудовская», расположенном в западной части Донецка, от украинского обстрела погиб мирный житель. В поселке также зафиксированы повреждения местной школы и нескольких жилых домов. Один из них полностью сгорел.

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