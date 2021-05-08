Украинские боевики обстреляли из БМП-2 Донецк. Фото: штаб ООС

Сегодня, 8 мая, украинские военные обстреляли Трудовские, что на западе Донецка.

- Вечером вооруженные формирования Украины произвели десять выстрелов из БМП-2 из Марьинки, - говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе (СЦКК).

В прифронтовом поселке пострадал один из домов.

- ВСУ - вы твари конченые, чтоб вам всем гореть в аду, - сказал донецкий волонтер Андрей Лысенко, снимая видео на месте обстрела.

Трудовские постоянно оказываются под огнем ВСУ. Там линия соприкосновения проходит по реке Осиновой. С огородов местных жителей видны украинские позиции.