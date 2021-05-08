Погода на 9 мая 2021 года в Донецке: Переменная облачность, +14 градусов

9 мая в Донецке будет +14, переменная облачность Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 9 мая будет переменная облачность.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северно направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

9 мая почитается память святителя Стефана Великопермского, просветителя, который создал первую азбуку народов пермской земли. До сих пор филологи пользуются его трудами. В это время цветет черемуха и черная смородина, зеленеет садовый жасмин. Наши предки заметили такую огородную примету: если лист березы развернулся полностью — можно сажать картофель.

По прогнозам синоптиков, 10 мая в Донецке и ДНР будет переменная облачность, на несколько градусов похолодает.

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