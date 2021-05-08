В ДНР в пяти километрах от линии фронта прошла акция «Вальс Победы»

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Накануне 9 мая тысячи пар по всей Донецкой Народной Республике вальсируют, отдавая дань памяти всем Защитникам Отечества. Акция «Вальс Победы» проходит отдельно в каждом городе и районе.

Акция прошла и в Киевском районе Донецка – на Привокзальной площади – в пяти километрах от линии фронта. Совсем недалеко от орудий украинских военных, которые накануне праздника звереют все больше.

Многие из собравшихся живут около бывшего Донецкого аэропорта, разрушенного в ходе боев. Многие не раз попадали под обстрелы. Многие получали ранения, а кто-то потерял близких. Все эти люди живут с надеждой на мир.

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике прошла акция Вальс Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике прошла акция Вальс Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Для нас День Победы – это праздник, который объединяет всех людей. Я испытываю огромную гордость от того, что наши деды и прадеды отстояли нашу землю. Огромное им спасибо! – говорит жительница Октябрьского – Ирина. – Очень печально, что ветераны видят, как нынешние последователи фашистов под украинскими флагами бомбят нашу землю. Они мечтают дожить до мира.

За тем, как пары кружатся в вальсе наблюдали ветераны, дети войны и родственники военнослужащих, которые сейчас защищают Республику. Многие не могли удержать слез. А в завершении юноши и девушки пригласили на танец старшее поколение.

«Вальс Победы» - это международная акция, в которой принимает участие молодежь из разных государств. Танцевальные пары, в одежде военных лет вальсируют, как когда-то в далеком 1945-ом их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе.

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике прошла акция Вальс Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вальс Победы в Донецке 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике прошла акция Вальс Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике прошла акция Вальс Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике прошла акция Вальс Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике прошла акция Вальс Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике прошла акция Вальс Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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