Юлия Чичерина выступила для пациентов и коллектива госпиталя ветеранов в Луганске. Фото: ЛИЦ

Российская певица Юлия Чичерина выступила с концертом для пациентов и сотрудников Луганского республиканского госпиталя ветеранов войны имени маршала Андрея Еременко. Об этом сообщает ЛИЦ.

Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки выступление проходило на лужайке во дворе госпиталя. Пациенты и сотрудники учреждения смотрели концерт из окон, держа в руках фотографии своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

- Я считаю, что это самое то место, где нужно встречать такие праздники. Здесь живут настоящие герои: и военные, и простые жители, люди, которые здесь остались, - сказала она.

Вместе с Чичериной выступили участники вокального ансамбля «Офицеры» и оркестра МВД ЛНР. После концерта ветераны получили от МВД в качестве подарков армейские сухпайки.

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