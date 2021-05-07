Глава ЛНР принял участие в генеральной репетиции Парада Победы, которая прошла в Луганске

Участие в репетиции парада принял верховный главнокомандующий ЛНР, Глава Республики Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 7 мая, на Театральной площади в центре Луганска прошла генеральная репетиция Парада Победы. В ней принял участие Глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР, отметив, что репетиция прошла по плану, участники парада показали высокий уровень строевой подготовки.

- Участие в репетиции парада принял верховный главнокомандующий ЛНР, Глава Республики Леонид Пасечник. Командовал репетицией начальник управления Народной милиции ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко, - сказали в УНМ.

В репетиции участвовало более ста единиц техники. Фото: ЛИЦ

В подготовке Парада Победы принимают участие более двух тысяч человек и 100 единиц техники. Всего в составе пешей колонны задействовано 23 парадных расчета, из которых 13 – Народной милиции ЛНР.

В этом году наряду с действующими военнослужащими Народной милиции ЛНР, кадетами, юнармейцами, сотрудниками МЧС и МВД в Параде Победы примут участие призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.

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