В Донецке прошла генеральная репетиция Парада Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В пятницу, 7 мая, в центре Донецка прошла генеральная репетиция Парада Победы.

Пешие расчеты и военная техника дважды прошли по главной улице столицы Республики.

В этом году в Параде примут участие 1600 человек. Среди них представители различных родов войск ДНР, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики и юнармейцы. Впервые в Параде будут участвовать призывники Народной Милиции. По улице Артема пройдет 76 единиц военной техники: открывать колону будет легендарный танк Т-34.

Парад Победы в Донецке пройдет 9 мая. Начало в 9.00.

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