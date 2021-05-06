В ЛНР вынесли приговор агенту СБУ

Жителя Лисичанска приговорили к 12 годам лишения свободы. Фото: Верховный суд ЛНР

За государственную измену – 12 лет лишения свободы. Верховный суд ЛНР вынес приговор жителю Лисичанска за сотрудничество с СБУ.

Отмечается, что в начале декабря 2017 года житель Лисичанска, находясь в Старобельском следственном изоляторе, из корыстных побуждений и взамен на освобождение от уголовной ответственности, был завербован сотрудником СБУ.

- Украинские спецслужбы включили завербованного мужчину в списки на обмен удерживаемыми лицами с целью последующей его переброски на территорию ЛНР, - рассказывают в прокуратуре. - Вернувшись на территорию Республики он стал выполнять задания, поставленные иностранной разведкой, направленные на внедрение в ряды Народной милиции ЛНР с целью собирания и передачи сведений военного характера в адрес СБУ.

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