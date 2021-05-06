11 мая в Донецке пройдет фестиваль оркестров

11 мая, в День Республики, в столичном парке имени Щербакова пройдет фестиваль оркестров. Об этом сообщили глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Фестиваль оркестров начнется в 16.00 и продлится до половины десятого вечера.

Фото: Телеграм-канал Алексея Кулемзина

Всего планируется выступление 12 оркестров разных музыкальных школ Донецка. Ожидается выступление образцового духового оркестра «Шахтерские звездочки» Дворца культуры имени Франко и Молодежного оркестра народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии.

В этот день пройдет, пожалуй, самое долгожданное событие дня – концерт группы «Любэ». Он начнется в 19.00 на площади Ленина. Ожидается, что послушать группу придет не меньше людей, чем на концерт Григория Лепса.

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