ВСУ обстреляли ДНР из тяжелых арторудий

Обстрелам подверглись окрестности поселка Старомихайловка [архив] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины в прошедшие сутки дважды открывали огонь по территории ДНР. Обстрелам подверглись окрестности поселка Старомихайловка. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: артиллерия 122 мм – 1 раз (10 снарядов); РПГ/СПГ – 1 раз (6 гранат), — говорится в сообщении.

Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

При этом представители ДНР в СЦКК пытались задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины в Старомихайловке. Однако все обращения были проигнорированы украинской стороной. Обратно приходил только один ответ, что Украина в Совместном центре не подтверждает фактов обстрелов.

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