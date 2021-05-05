ВСУ четыре раза за сутки открывали огонь по населенным пунктам ЛНР

ВСУ вели огонь по окраинам ЛНР [архив] Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под обстрелами оказались районы сел Смелое, Логвиново и Калиновка, а также поселок городского типа Донецкий. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и стрелкового оружия. Всего было сделано 16 выстрелов.

Кроме того, с позиций ВСУ в населенном пункте Крымское работал снайпер. Он вел прицельный огонь по району села Смелое. В результате чего получил ранения военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики. Другая информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

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О случившемся в оперативном порядке доложили в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (подробнее)