В ЛНР сообщили о ранении бойца при обстреле противником села Смелое

Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики был ранен от снайперского огня, открытого украинскими силовиками со стороны подконтрольного им села Крымское. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Сегодня в 13.25 боевики 14-ой бригады ВСУ с позиций около населенного пункта Крымское открыли прицельный огонь по району села Смелое. В итоге пулевое ранение получил военнослужащий Народной милиции, в данный момент ему оказана квалифицированная медицинская помощь, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Уточняется, что украинские силовики вели огонь по приказу комбрига Сергея Войченко. О случившемся в оперативном порядке была проинформирована украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня - для того, чтобы исключить любые попытки сфальсифицировать факты нарушения.

Читайте также

От пули украинского снайпера погиб защитник ДНР

Противник вел прицельный огонь по позициям сил Донецкой Народной Республики возле села Коминтерново (подробнее)