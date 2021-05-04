От пули украинского снайпера погиб защитник ДНР

Инцидент произошел 3 мая в 19.40 по местному времени. Фото: штаб «ООС»

В результате снайперского огня ВСУ на юге страны погиб военнослужащий Донецкой Народной Республики. Об этом проинформировали в Управлении Народной милиции ДНР.

- С прискорбием сообщаем, что в результате снайперского огня погиб защитник нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что инцидент произошел 3 мая в 19.40 по местному времени. Со стороны подконтрольного Киеву села Водяное украинский снайпер открыл прицельный огонь по позициям сил Республики в окрестностях села Коминтерново. Одна из пуль оборвала жизнь военнослужащего ДНР.

Ранее стало известно о минометном обстреле юга страны. Под удары ВСУ попали села Безыменное и Саханка. О жертвах и разрушениях среди мирного населения не сообщается. Добавим, что в течение дня украинская армия несколько раз нарушила перемирие.

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