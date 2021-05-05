От коронавируса в ЛНР продолжают лечиться 119 человек

В ЛНР все еще действует режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошедшие сутки медики в Луганской Народной Республике не зафиксировали прироста больных коронавирусной инфекцией. Еще восемь пациентов сняли с учета с полным выздоровлением. Также был зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии в Республике коронавирус официально был подтвержден у 4347 человек, из них 3820 пациентов уже перебороли болезнь, 119 – продолжают лечение, летальный случаев 408.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в ЛНР по-прежнему действует режим повышенной готовности. Местные власти приняли ряд мер. Они касаются изменения режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. В том числе инструкции по поводу организации учебного процесса, проведения массовых мероприятий, а также другие профилактические рекомендации.

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