Продолжается подготовка к Параду Победы в Луганске - 2021

В ЛНР продолжается подготовка к Параду Победы (архивное фото). Фото: ЛИЦ

Подготовка к Параду Победы в Луганске - 2021 продолжается. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В рамках подготовки к участию в военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводятся регулярные тренировки парадных расчетов, а также военной техники, принимающей участие в параде Победы 9 Мая, - рассказал он.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что подготовка к военному Параду проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

- Проводится обработка техники и мест тренировки, а также термометрический контроль личного состава парадных расчетов, - сказал Осадчий.

А сегодня на центральной площади города прошла первая репетиция парада. В этом году помимо военнослужащих Республики, кадетов, юнармейцев, сотрудников МВД и МЧС в нем будут участвовать и призывники, которые проходят обучение и подготовку по воинским специальностям.

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