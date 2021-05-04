5 мая в Донецке ожидается теплая и сухая погода

Последний месяц весны радует дончан теплом и относительно сухой погодой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

5 мая, по прогнозам синоптиков, погода в столице Донецкой Народной Республики будет теплой и сухой. Еще днем на небе покажутся облака, но ближе к вечеру они должны рассеяться. Осадков не предвидится.

Утром температурный фон составит +5…+7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +17…+19 градусов по Цельсию.

Ветер южный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-749 мм ртутного столба.

В этот день в народе почитают память апостолов Луки, Климента и Нафанаила. В давние времена заметили: если ночью 5 мая были заморозки, то еще сорок дней по утрам будет холодно. Накануне Юрьева дня (6 мая) отмечали «праздник Ляли». Самая красивая девушка (Ляля) должна была бросать своим подругам венки. Кто поймал - прятал его до следующей весны. С этого дня в огороде начинают высаживать картошку.

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