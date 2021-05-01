Погода в Донецке на май 2021: Что обещают синоптики

В мае дончане сразу из затяжной зимы попали в настоящее лето Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Погоду в Донецке на май 2021 предсказали синоптики, а также народные приметы. Что нас ждет в последний весенний месяц?

Оказывается, по приметам, какая погода 1-го числа – таким и весь май будет. 1 мая – день памяти святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского (820-850 гг.). В народном календаре эта дата получила название Кузьма огородник. Считалось, если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если же 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть теплым и пригожим.

Сегодня, 1 мая, в Донецке и Донецкой Народной Республике тепло и даже жарко – до +24 градусов. Неужели после 15 мая похолодает? Но синоптики в своих прогнозах опровергают народные приметы.

После холодных и дождливых марта и апреля последний день весны порадует теплом и относительно сухой погодой. Можно сказать, что дончане сразу из затяжной зимы попадут в настоящее лето.

Лишь в первой декаде месяца температура воздуха ночью будет в отдельные дни опускаться до +5 градусов. Во вторую и третью декады в темное время суток ожидается 10-16 градусов тепла. А вот дневные температуры в течение месяца существенно меняться не будут - 20-25 градусов тепла.

Осадки в мае ожидаются лишь кратковременные и не везде.

Впрочем, синоптики могут и ошибаться. Климат на планете настолько изменился, что часто невозможно прогнозировать неожиданные вторжения циклонов и антициклонов даже за несколько дней.

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