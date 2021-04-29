Погода на майские праздники 2021 в Донецке: Небольшой дождь с грозой, +21 градус

9 мая с самого утра будет солнечно Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Погода на майские праздники 2021 в Донецке порадует.

- Воздух будет прогреваться до 21 градуса и выше, - прогнозируют синоптики. – Небо то и дело будет затянуто облаками, но дефицита солнца не будет.

Небольшие дожди пройдут 3 и 4 мая. 3-го – с грозой. А вот 9 мая с самого утра будет ясно, затем небо несколько затянется облаками, но осадков не предвидится.

- Дождливая погода вернется 10 и 11-го. Зато 11 мая, на День Республики, по-настоящему тепло будет и днем, и вечером. Не меньше 25 градусов, - обещают синоптики.

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