В Луганске ко Дню Победы подготовили уникальную выставку

Статья А.М. Тарасовой, газета «Большевистский путь», 18.06.1944 № 65 (281). Фото: Госархив ЛНР

Госархив ЛНР подготовил документальную выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Об этом сообщили работники архива.

- Будут представлены документы, которые освещают события первых дней войны и период оккупации Ворошиловградской области. В их числе приказы, распоряжения и объявления оккупационных властей, газеты «Ранок» и «Новая жизнь», печатавшиеся в то время, паспорта, рабочие карточки, удостоверения, пропуска советских граждан, письма и прочие экспонаты, - рассказали они.

На выставке можно будет также увидеть документы, где содержатся воспоминания людей, пострадавших от преследований фашистов, опросные листы вернувшихся из Германии пленных, сведения о преступлениях нацистов и пребывании населения во временных тюрьмах и лагерях. Кроме того, экспозицию дополнят фотографиями времен Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать с 5 по 21 мая в здании Государственной архивной службы ЛНР по адресу: город Луганск, ул. Советская, 85. Предварительная запись ведется по телефонам: (0642) 58-13-79, (072) 192 28 84.

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