За сутки от коронавируса в ДНР скончались 10 человек

В больницы обратились 107 больных с пневмонией, из них медики госпитализировали 71 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике медики диагностировали 164 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Третьего мая в лаборатории провели еще 263 исследования, в ходе которых выявили 107 случаев заболевания, а у 57 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что за сутки от коронавирусной инфекции умерли 10 пациентов. В больницы обратились 107 больных с пневмонией, из них медики госпитализировали 71. Кроме того, по результатам проведенных экспресс-тестов были выявлены 19 человек, которые переболели вирусом раньше.

Таким образом, с учетом последних данных коронавирус в ДНР подтвердился у 33 734 человек.

Лечение продолжают 4 519 жителей, выздоровели и выписались из больниц - 26 664, умерли от болезни - 2 551 человек.

В Республике продолжается массовая вакцинация населения.

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