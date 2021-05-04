За сутки от коронавируса в ДНР скончались 10 человек

В больницы обратились 107 больных с пневмонией, из них медики госпитализировали 71
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике медики диагностировали 164 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.
- Третьего мая в лаборатории провели еще 263 исследования, в ходе которых выявили 107 случаев заболевания, а у 57 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что за сутки от коронавирусной инфекции умерли 10 пациентов. В больницы обратились 107 больных с пневмонией, из них медики госпитализировали 71. Кроме того, по результатам проведенных экспресс-тестов были выявлены 19 человек, которые переболели вирусом раньше.
Таким образом, с учетом последних данных коронавирус в ДНР подтвердился у 33 734 человек.
Лечение продолжают 4 519 жителей, выздоровели и выписались из больниц - 26 664, умерли от болезни - 2 551 человек.
В Республике продолжается массовая вакцинация населения.
Читайте также
В Донецке во время пожара в многоэтажке пострадали жители
Происшествие случилось в Калининском районе (подробнее)