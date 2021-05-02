В Донецке во время пожара в многоэтажке пострадали жители

Пожар возник на пятом этаже девятиэтажки. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк
Сегодня, 2 мая, в Калининском районе столицы произошел сильный пожар в девятиэтажке. По сообщениям в соцсетях очевидцев, пострадало семь человек и. возможно, погибла одна женщина. Также свидетели рассказали, что сотрудники «скорой помощи» оказали помощь одному из пострадавших, а потом его увезли.
Пока официального подтверждения этой информации нет.
Также известно, что огонь вспыхнул в угловой комнате в квартире на пятом этаже в доме №8 по улице Кадиевской. Это недалеко от пересечения проспекта Мира и Червоногвардейского проспекта.
Напомним, что 1 мая в Макеевке сгорело четыре дачных дома. По счастливой случайности никто не пострадал. В МЧС в очередной раз напоминают жителям об опасности разведения костров в сухую и жаркую погоду.
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