На Первомай в Макеевке сгорели четыре дачных дома

В сухую погоду огонь с сухостоя может быстро перекинуться на дома. Фото: МЧС ДНР

Вчера, 1 мая, в Советском районе Макеевки вспыхнул пожар на территории дачных домов вблизи железнодорожной станции «Полугорки». Пожару был присвоен повышенный ранг вызова № 1-Бис. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В результате пожара уничтожено четыре дачных дома и хозяйственная постройка, мебель и личные вещи, - говорится в сообщении.

От МЧС ДНР привлекались 6 машин спецтехники и 25 сотрудников.

Всего за минувшие сутки на территории ДНР ликвидировано 15 пожаров (из них 4 – загорание сухой растительности). В Донецке – 4, в Макеевке – 1, в Горловке – 2, в Енакиево – 2, в Харцызске – 1, в Докучаевске – 1.

В МЧС в очередной раз напомнили жителям об опасности разведения костров в сухую и жаркую погоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Майские праздники в ДНР 2021: Сколько будем отдыхать

Выходные дни на майские праздники в ДНР 2021 будут с 1 по 4 и с 8 по 11 мая (подробнее)