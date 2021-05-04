9 мая в Макеевке выступит экс-солист группы «Лесоповал»

Начало концерта - в 17.00. Фото: sergey-kuprik.ru

9 мая с концертной программой Макеевку посетит Сергей Куприк - заслуженный артист Российской Федерации, экс-солист группы «Лесоповал». Об этом сообщил руководитель администрации города Сергей Голощапов.

- На площади Театральной 9 мая состоится праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы. Для жителей и гостей города выступит заслуженный артист России Сергей Куприк, экс-солист группы «Лесоповал», - рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Сообщается, что начало концерта запланировано на 17.00.

Напомним, Сергей Куприк - российский певец и музыкант. В составе группы «Лесоповал» он выступал около пятнадцати лет, а с 2008 года начал сольную карьеру. Известен такими авторскими песнями, как «Заповедь», «Белый лебедь», «Птичий рынок», «Я куплю тебе дом», снискавшими широкую популярность среди слушателей.

Читайте также

11 мая в Донецке впервые выступит группа «Любэ»

Артисты дадут концерт в честь празднования Дня Республики (подробнее)