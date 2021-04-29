11 мая в Донецке впервые выступит группа «Любэ»

Концерт состоится на центральной площади столицы, начало запланировано на 19.00. Фото: ДАН

11 мая с концертом в Донецке впервые побывает рок-группа «Любэ» во главе с бессменным солистом, народным артистом РФ Николаем Расторгуевым. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в Русском центре.

- Николай Расторгуев и группа «Любэ» выступят в Донецке 11 мая в честь Дня Республики, - цитирует агентство слова собеседника.

Концерт состоится на главной площади столицы - имени Ленина, начало мероприятия запланировано на 19.00.

Напомним, первые песни группа «Любэ» начала записывать еще в 1989 году - эту дату считают временем основания коллектива. На протяжении более чем 30 лет ее участники радуют слушателей своими хитами. Самые знаменитые из них - «Комбат», «Самоволочка», «Атас», «Прорвемся», «Позови меня тихо по имени» и др. Благодаря теплым и душевным песням группе удалось заслужить всенародную любовь и стать самым патриотическим из российских коллективов.

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