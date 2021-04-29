Комендантский час в ДНР отменят на майские праздники

Сейчас комендантский час действует с 23.00 до 5.00 по всей территории Республики Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Комендантский час в ДНР приостановят на период майских праздников. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

- Поступает много вопросов о том, как мы будем работать и отдыхать в мае, на который приходится много праздников. Выходные - с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. На эти периоды отменяется комендантский час, указ скоро выйдет. Длинные каникулы мы позволить себе не можем, поэтому остальные дни рабочие, - сообщил глава государства в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее лидер Республики озвучил планы по поэтапной отмене комендантского часа в ДНР. Хотят начать с выходных, то есть отменять ограничения на выходные дни - с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Сейчас комендантский час действует с 23.00 до 5.00 по всей территории Донецкой Народной Республики. В это время запрещено свободное передвижение по улице гражданских лиц и машин.

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